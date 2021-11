Neue Velorouten in Berns Agglo – Eilige E-Bike-Pendler erhalten erstmals ein eigenes Wegnetz E-Bikes ermöglichen umweltfreundliches Pendeln über weite Strecken. Doch dafür braucht es schnelle und sichere Wege. Die Region Bern plant nun ein Netz von Alltagsrouten. Simon Thönen

Patrick Zysset pendelt mit seinem E-Bike von Aarberg nach Bern. Auf seinem Arbeitsweg kommt ihm der Autoverkehr zeitweise gefährlich nahe. Foto: Franziska Rothenbühler

Was lange nur für hartgesottene Velofahrende vorstellbar war, ist dank schnellen E-Bikes nun für viele möglich: das Pendeln zur Arbeit auf zwei Rädern, auch aus der weiteren Agglomeration. Patrick Zysset etwa wohnt am Rand von Aarberg. Mit seinem E-Bike ist er in rund 45 Minuten am Arbeitsplatz in Bern. «Mit dem Postauto dauert es gleich lang», sagt er. Doch die Postautos seien «zu den Stosszeiten sehr voll, und im Sommer ist es oft auch unangenehm heiss».

Das Pendeln mit dem E-Bike gefällt Zysset gut. «Ich bin gerne draussen und auch sonst oft mit dem Velo unterwegs.» Für den rund zwanzig Kilometer langen Arbeitsweg stehen ihm diverse Routen zur Auswahl. Am schönsten sind die Freizeitvelorouten von Schweizmobil, so etwa die Route 890, die den Wohlensee entlangführt. «Im Sommer, wenn ich nach der Arbeit noch ins Wasser hüpfen will, ist das wunderbar», sagt er.