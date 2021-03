Eissport in Langenthal – Eile mit Weile im Hard Dauert die Planung eines neuen Stadions viel länger als nötig? SCL-Vereinspräsident Walter Ryser blickt mit Unmut auf die bisherige Entwicklung. Bei der Arena Oberaargau AG bleibt Markus Meyer indes pragmatisch. Kathrin Holzer

Auf dem Gebiet der heutigen Schrebergärten im Langenthaler Hard soll dereinst ein neues Eisstadion gebaut werden. Manchen Kritikern schreitet das Projekt nach wie vor zu wenig zügig voran. Foto: Adrian Moser

Bis 2025 soll der HC Sierre ein neues Stadion haben. In vier Jahren also. Die Meldung, die Mitte März landesweit durch die Medien kursierte, ist auch SCL-Vereinspräsident Walter Ryser nicht entgangen. Und vielleicht sogar gelegen gekommen. «Wir werden auf halber Strecke überholt», übt er energisch Kritik am Voranschreiten des Langenthaler Stadionprojekts.

Dieses befindet sich ein Jahr nach der Volksabstimmung zum Projektierungskredit immer noch nicht in der eigentlichen Testplanungsphase. «Unverständlich!», enerviert sich Ryser. Und fordert von den Verantwortlichen einmal mehr ein anderes Tempo auf dem Weg zur neuen Eissportarena im Hard, die dereinst das in die Jahre gekommene Eisstadion in Schoren ablösen soll.