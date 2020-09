Wechsel in Grindelwald – «Eigerness Der Laden» erhält neue Führung Auf den 1. November geht der Laden von einer Genossenschaft in den Besitz der Eigermilch AG über. pd/jss

«Eigerness Der Laden» geht per November an die Eigermilch AG über. Foto: PD

Die Eigermilch AG war bereits bei der Gründung der Genossenschaft mit der höchsten Einlage in die Eigerness-Laden-Genossenschaft vertreten. «Mit dem Angebot an Käse- und Molkereiprodukten generiert die Eigermilch AG den Hauptumsatz im Laden», heisst es in einer Medienmitteilung.

«Wichtiger Schritt»

Man freue sich sehr, das Geschäft nach dreijähriger Aufbauarbeit nun in die passenden Hände zu übergeben, wird die Eigerness-Laden-Genossenschaft zitiert. Man habe in der Entwicklung des Ladens gesehen, dass besonders der Bereich Kulinarik den Käufer anspreche, und überlege nun, diesen Bereich weiter auszubauen und mit passenden Zusatzprodukten zu ergänzen. «Die Übergabe des Geschäftes an die Eigermilch AG ist nun der logische Schritt, die erfolgreichen Umsatzzahlen des Ladens auch zukünftig sicherzustellen. Das Bedürfnis nach einheimischen Produkten war besonders in der Zeit der Covid-19-Krise zu spüren», unterstreichen die Genossenschafter.

Ladenteam bleibt

Für sie sei wichtig, dass «Eigerness Der Laden» weiterhin mit dem bestehenden Mitarbeiterteam und nach der Eigerness-Philosophie geführt werde, betont Hans Peter Baumann, der Verwaltungsratspräsident der Eigermilch AG. Auch weiterhin sollen Promotionen zum Kennenlernen der verschiedenen Produzenten durchgeführt werden und die verschiedenen Eigerness-Sparten lebendig und sichtbar bleiben. Die Zusammenarbeit der Eigermilch AG mit dem Vorstand des Vereins Eigerness sei sichergestellt, so Baumann. Das Ladenteam unter der Führung von Shopleiterin Brigitte Mosimann und Stellvertreterin Claudia Kummer bleibe unverändert und das Team in der gleichen Stärke eingesetzt. (pd/jss)