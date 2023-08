Eiger: Meilenstein vor 50 Jahren – Als erstmals eine Frauen-Seilschaft die Nordwand meisterte Ein Zwischenfall hätte dem Unterfangen beinahe ein jähes Ende bereitet. Doch im August 1973 standen drei Polinnen auf dem Eiger-Gipfel und gingen in die Geschichte ein. Hans Heimann

Vor 50 Jahren standen Wanda Rutkiewicz (links) und Danuta Gellner-Wach (rechts), hier von ihrer Kletterkameradin Stefania Egierszdorff fotografiert, als erste rein weibliche Seilschaft auf dem Gipfel des Eigers. Foto: PD/Wspinanie.pl

Die erste weibliche Besteigung der Eiger-Nordwand gelingt 1964 der deutschen Bergsteigerin Daisy Voog in Begleitung von Werner Bittner auf der Heckmaier-Route. Dieses Ereignis verleitet die Schweizer Boulevardzeitung «Blick» zum Titel «Blonde Münchner Sekretärin Daisy brach ein Tabu an der mörderischen Wand». Ende August 1973 stellen sich drei Bergsteigerinnen der gleichen Herausforderung, was in den Medien weniger Beachtung findet.