Älteste Grindelwaldnerin – «Eigentlich bin ich eine Toggenburgerin» Agnes Suter ist die älteste Grindelwaldnerin und feierte bei den Alterswohnungen ihren 100. Geburtstag. Bloss: Aufgewachsen ist sie im Toggenburg. Anna-Marie Günter

Das Kinderchörli Grindelwald brachte Agnes Suter (Mitte) ein Ständchen zum 100. Geburtstag, Gemeindepräsident Beat Bucher gratulierte, und Tochter Heidi Gertsch stützte die Jubilarin ein wenig. Foto: Anne-Marie Günter

«Ich weiss gar nicht, warum ich als älteste Grindelwalderin gefeiert werde. Eigentlich bin ich eine Toggenburgerin», sagt Agnes Suter. Ihr Tonfall zeigt, dass sie gern ein bisschen scherzt. Sie sitzt, sorgfältig sommerlich gekleidet, auf dem Gemeinschafts-Holzbänkli vor den Alterswohnungen der gleichnamigen Genossenschaft, mit wunderschöner Aussicht auf Wetterhorn und Eiger.

Via Rigi nach Grindelwald

Aufgewachsen ist Agnes Suter in Nesslau, wo sie am 31. März 1921 geboren wurde. Seit sie aber 1945 Hans Suter geheiratet hat, lebt sie in Grindelwald. Kennen gelernt hat sie ihren Hans auf der Rigi. Er war Eismeister im Hotel, in dem sie arbeitete. «Und dann begann man zu schätzele», sagt sie schmunzelnd.