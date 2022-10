Budget 2023 für Bönigen – Eigenkapital deckt budgetierten Verlust Der Voranschlag der Gemeinde Bönigen fürs kommende Jahr sieht ein Defizit vor. pd

Schweizer Banknoten (20, 50, 100 Franken), 19. März 2022. Symbolfoto: Moritz Hager

Das Budget 2023 der Gemeinde Bönigen weist im Allgemeinen Haushalt (Steuerhaushalt) einen Aufwandüberschuss von 493’666.50 Franken aus, teilt der Gemeinderat mit. Unter Einbezug der Spezialfinanzierungen ergebe sich ein Aufwandüberschuss im Gesamthaushalt von 595’906.50 Franken.

Reserven in Form von Eigenkapital seien genug vorhanden, um das Defizit im Allgemeinen Haushalt zu decken. Das Eigenkapital per Ende 2023 werde voraussichtlich 2,576 Millionen Franken betragen, was rund 9.05 Steueranlagezehnteln entspricht.

Das Budget 2023 der Einwohnergemeinde Bönigen basiert auf einer unveränderten Steueranlage von 1.94 und Liegenschaftssteuer von 1.5 Promille des Amtlichen Werts. Eine Senkung der Liegenschaftssteuer sei im Gemeinderat thematisiert, jedoch aufgrund des vorliegenden Ergebnisses verworfen worden. Die Prognose erlaube diesen Schritt nicht. Dies trotz der Annahme einer wesentlichen Erhöhung der Steuerpflichtigen aufgrund der aktuellen Bautätigkeit.

Die Grundgebühren für Wasser und Abfall bleiben unverändert. Investitionen sind im Umfang von 1,5 Millionen Franken geplant.

