Halloween-Bilanz der Polizei – Eierwürfe, Sprayereien und Pyros 60 Meldungen im Zusammenhang mit Halloween gingen bei der Kantonspolizei Bern ein. Ein Drittel davon aus der Region Biel.

Die Halloween-Nacht verlief vor allem in Biel nicht friedlich. Foto: Getty Images/iStockphoto

Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, gingen bei der Kantonspolizei Bern kantonsweit mehr als 60 Meldungen im Zusammenhang mit Halloween ein. Dies teilt die Polizei am Sonntag mit. Die Meldungen betrafen vor allem Sachbeschädigungen wie Eierwürfe und Sprayereien, dazu Streitereien sowie Meldungen zu grösseren Menschenansammlungen. Die meisten Meldungen – rund 20 – gingen aus der Region Biel ein.

Biel: Verstärkt im Einsatz

In der Stadt Biel sei die Kantonspolizei Bern zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung punktuell verstärkt im Einsatz gewesen. Bereits am frühen Abend habe es grössere Ansammlungen von Personen gegeben, die in der Innenstadt an verschiedenen Orten Pyrotechnik im öffentlichen Raum, teilweise in Gebäuden und in Richtung von Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs zündeten. In der Gartenstrasse wurde eine Strassenbarrikade errichtet und ein Container in Brand gesetzt. Als die Einsatzkräfte intervenierten, wurden unter anderem Flaschen und Steine in ihre Richtung geworfen. Es musste Gummischrot eingesetzt werden.

Um die derzeit geltenden Massnahmen und Bestimmungen zum Schutz vor dem Coronavirus durchzusetzen, wurden im Zuge des polizeilichen Einsatzes in der Bieler Innenstadt Personen kontrolliert. Nachdem beim Gymnasium an der Ländtestrasse eine Auseinandersetzung unter mehreren Personen gemeldet sowie in der Bahnhofsunterführung und auf dem Bahnhofplatz ebenfalls pyrotechnische Artikel gezündet worden waren und sich eine grössere Ansammlung von Personen gebildet hatte, wurde entschieden, die Ansammlung beim Bahnhof aufzulösen.

Als den wiederholten Aufforderungen, die Örtlichkeit zu verlassen, nicht nachgekommen wurde, mussten erneut Gummischrot sowie Reizstoff eingesetzt werden. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde mutmasslich beim Mitteleinsatz eine unbeteiligte Person leicht verletzt.

14 Personen angehalten

Kurz danach kam es in der Innenstadt beim Guisanplatz erneut zur Zündung von Pyros im öffentlichen Raum und zu Sachbeschädigungen, die einen wiederholten Einsatz von Reizstoff zur Folge hatten. 14 Personen, mehrheitlich Jugendliche und junge Erwachsene, wurden im Verlauf der Nacht angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht.

In den übrigen Regionen des Kantons Bern wurden insbesondere im Zusammenhang mit den gemeldeten Sachbeschädigungen, Streitereien sowie festgestellten grösseren Menschenansammlungen verschiedentlich Personen kontrolliert und angehalten. Bezüglich der strafrechtlich relevanten Feststellungen rund um die Halloweennacht sind weitere Ermittlungen im Gang. Mehrere Personen müssen mit einer Anzeige rechnen.

pkb/ngg