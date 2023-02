Schiesssport Berner Oberland – Ehrung nach einer erfolgreichen Saison Die Schützinnen und Schützen aus dem Berner Oberland durften den Lohn für ihre Leistungen der letztjährigen Saison entgegennehmen.

Die Kleinkaliberschützen Buchholterberg gehörten zu den Vereinen, die äusserst erfolgreich waren. Auf dem Bild: Sara Fahrni und Ernst Wyttenbach, flankiert von den beiden Ehrendamen Franziska Wenger (links) und Franziska Lehnherr. Foto: PD

«Viele haben sich für die Einladung zum heutigen Anlass bedankt. Doch alle haben sich das selbst zuzuschreiben. Denn sie haben sich mit ihrer Leistung für diesen Anlass empfohlen», sagte Urs von Allmen, Präsident des Oberländischen Schützenverbandes (OSV), einleitend zur Sportlerehrung im Landhaus/Adler in Frutigen. Der Erfolg der Aktiven sei aber auch der Verdienst von Trainern, Jungschützenleitern, Betreuern und Eltern, betonte von Allmen weiter. Eingeladen waren alle, welche auf nationaler und kantonaler Ebene Podestplätze erringen konnten.

«Dass es eine sehr erfolgreiche Saison war, bezeugte allein der voll besetzte Adler-Saal, und dies trotz vieler krankheitsbedingt Abwesender», heisst es in der Medienmitteilung des OSV weiter. Alle genossen es sehr, dass nach dreijähriger Pause wieder ein solcher Anlass möglich war, der von den vier Oberländer Verbänden – Schützenverband OSV, Kleinkaliber-Schützenverband OKSV, Matchschützenverband OMSV und Veteranenverband VOSV – gemeinsam organisiert wurde.

Beat Küffer sprang spontan ein

Ebenfalls wegen Krankheit musste der geplante Gastreferent Ueli Sarbach – Olympiateilnehmer 1984 in Los Angeles, mehrfacher Welt- und Schweizer Meister – seinen Auftritt kurzfristig absagen. Ebenso kurzfristig sprang Beat Küffer, ehemaliger Nationaltrainer, in die Bresche. «Was er zu berichten wusste, dürften nicht nur die Nachwuchsleute mit Interesse aufgenommen haben», schreibt der OSV weiter. «Vielmehr ging manchem routinierten Schützen ein Licht auf, wenn er sich an diesen oder jenen nicht so erfolgreichen Wettkampf zurückerinnerte.» Küffer sparte nicht mit wertvollen Tipps dazu, wie eine Resultatsteigerung möglich ist.

Jedes Jahr wird an der Sportlerehrung ein Funktionär mit dem Sonderpreis für seine Verdienste im sportlichen Schiesswesen ausgezeichnet. Dieses Mal fiel die Ehre Toni Laube aus Rümligen zu. Laube ist seit 1988 ununterbrochen in irgendeiner Charge als Trainer und Vorstandsmitglied tätig. Seit 2022 ist er Matchchef Pistole im Berner Schiesssportverband (BSSV). Nach den Ehrungen wurden alle zu einem Imbiss eingeladen, wo die Kameradschaft und der Wissensaustausch rege gepflegt wurden. Musikalisch umrahmt wurde der Anlass vom Ländlertrio Furggiblick aus Adelboden.

pd

