Polizeieinsatz in Oberbüren – Ehepaar tot bei Parkhaus aufgefunden Im Kanton St. Gallen wurde am Dienstag ein Ehepaar tot aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen stürzten die Frau und der Mann aus dem fünften Stock.

Passanten beobachteten den Sturz, die Rettungskräfte konnten aber nur noch den Tod feststellen: Einsatz in Oberbüren SG. Foto: BRK News

In Oberbüren SG sind am Dienstagabend eine Frau und ein Mann auf dem Vorplatz eines Parkhauses tot aufgefunden worden. Sie sollen aus dem fünften Stock des Parkhauses gestürzt sein. Passanten hätten den Sturz gesehen und die Polizei alarmiert, erklärte Polizeisprecher Pascal Häderli auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod der Frau und des Mannes feststellen.

Die Aussagen der Passanten werden weiter ausgewertet. Die genauen Umstände sind noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen soll es im fünften Stock des Parkhauses zwischen dem Ehepaar zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, schreibt die St. Galler Polizei in ihrer Medienmitteilung. Dabei sei die Frau «mutmasslich verletzt worden». Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung seien die beiden aus noch ungeklärten Gründen vom Parkhaus gestürzt.

Die 31-jährigen Frau und der 38-jährigen Mann aus Ungarn lebten seit einigen Monaten getrennt, heisst es in der Mitteilung weiter. Vor einigen Tagen sei es zwischen ihnen am Wohnort der Frau in St. Gallen zu einem Streit gekommen. Bei dieser Auseinandersetzung sei die St. Galler Stadtpolizei ausgerückt, sagte der Polizeisprecher. Zu deren Feststellungen wollte er vorläufig nichts sagen. Dies gehöre zur laufenden Untersuchung. Abgeklärt wird auch, ob die bei der Frau festgestellten Verletzungen von der Auseinandersetzung oder vom Sturz stammen.

SDA

