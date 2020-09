Juan Pedro Franco – Ehemals dickster Mann der Welt besiegt Corona Mit 595 Kilo wurde Juan Pedro Franco vor drei Jahren als schwerster Mann der Welt im Guinness-Buch der Rekorde geführt. Abmagerungskuren dürften ihm nun geholfen haben, eine Coronavirus-Infektion zu überstehen.

Juan Pedro Franco im Mai 2017: Damals wog der Mexikaner noch 595 Kilo … und wurde im Guinness-Buch der Rekorde als dickster Mann der Welt geführt. (Archivbild) Inzwischen wiegt der 36-Jährige noch rund 200 Kilo – was ihm geholfen habe, eine Infektion mit dem Coronavirus zu überstehen. (Archivbild)

Juan Pedro Franco hat das Coronavirus besiegt.

Er galt 2017 als dickster Mann der Welt.

Franco litt während der Infektion an Fieber, Körper- und Kopfschmerzen sowie Atembeschwerden.

«Es ist eine sehr aggressive Krankheit», sagt er.

Ein Mexikaner, der früher als der dickste Mann der Welt galt, hat das Coronavirus besiegt. Seine jahrelangen Abmagerungskuren und Leibesübungen wie auch die Operationen zur Verkleinerung seines Magens hätten dazu beigetragen, dass er die Infektion überwinden konnte, sagte der 36-jährige Juan Pedro Franco jetzt der Nachrichtenagentur AFP.

Franco wog vormals 595 Kilo, weshalb er im Guinness-Buch der Rekorde von 2017 als der schwerste Mann der Welt geführt wurde. Er hat seither auf 208 Kilo abgenommen. Aber seine lange Geschichte von Diabetes, hohem Blutdruck und einer chronischen Lungenerkrankung erschwerten ihm den Kampf gegen die Coronavirus-Infektion.

Er habe an Fieber, Körper- und Kopfschmerzen sowie Atembeschwerden gelitten, erzählte der im zentralmexikanischen Bundesstaat Aguascalientes lebende Franco. «Es ist eine sehr aggressive Krankheit», sagte er. Ein Viertel der mehr als 74'000 Menschen in Mexiko, die an den Folgen der Coronavirus-Infektion gestorben sind, waren nach offiziellen Angaben übergewichtig.

