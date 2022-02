Abstimmung in Gsteig – Ehemaliges Schulhaus kann umgenutzt werden Der Souverän sagte klar Ja zum Gesundheitscampus Simme Saane und zur Umnutzung des ehemaligen Schulhauses Feutersoey. Ein knappes Nein gab es zum Beitrag an die Gstaad Marketing GmbH. Kerem S. Maurer

Das Gsteiger Stimmvolk hatte am Sonntag über einen Verpflichtungskredit für die Umnutzung des ehemaligen Schulhauses in Feutersoey zu befinden. Foto: Kerem S. Maurer

308 von 654 Gsteigerinnen und Gsteiger gaben laut dem Protokoll zur Urnenabstimmung vom Sonntag einen gültigen Stimmzettel ab. Dies entspricht einer Stimmbeteiligung von 47 Prozent. Nachdem bereits fünf der sieben Gemeinden aus dem Obersimmental und Saanenland an Konsultativabstimmungen ein klares respektive einstimmiges Ja in die Urne gelegt hatten, sagten nun auch die Stimmberechtigten von Gsteig deutlich Ja (265 Ja, 20 Nein, 23 Enthaltungen) auf die Frage, ob das Detailprojekt «Gesundheitscampus Simme Saane» mit einem Spital in Zweisimmen vertieft erarbeitet und bis spätestens Ende 2022 in einer verbindlichen Volksabstimmung vorgelegt werden soll. Eine Konsultativabstimmung ist rechtlich nicht bindend und zieht auch keine Konsequenzen nach sich. Dennoch ist sie wegweisend und beeinflusst das weitere Geschehen.