Diözese Lugano – Ehemaliger Generalvikar in Polizeigewahrsam Der 80-jährige Professor für Theologie wird der Entführung, Nötigung und einfachen Körperverletzung verdächtigt. Eine 48-jährige Ausländerin hat sich illegal in seiner Wohnung aufgehalten.

Die Diözese bestätigt die Eröffnung der strafrechtlichen Untersuchung gegen ihren ehemaligen Generalvikaren: Blick auf Lugano. (Archivbild)

Der ehemalige Generalvikar der Diözese Lugano und ehemalige Professor für Theologie an der Universität Lugano wurde am Freitag in Polizeigewahrsam genommen, wie die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei des Kantons Tessin am Samstagabend mitteilten.

Der Achtzigjährige wird der Entführung, Nötigung und einfachen Körperverletzungen verdächtigt. Eine von der Staatsanwaltschaft geführte Untersuchung soll die genaue Rolle des Prälaten im Zusammenhang mit der Anwesenheit einer 48-jährigen Ausländerin ohne Aufenthaltsgenehmigung in seiner Wohnung in Lugano untersuchen.

In einer am Samstagabend veröffentlichten Pressemitteilung bestätigte die Diözese Lugano die Eröffnung der strafrechtlichen Untersuchung. Sie sicherte der Justiz ihre Zusammenarbeit zu.

SDA/chk