Im Alter von 76 Jahren – Ehemaliger BKW-Präsident Fritz Kilchenmann gestorben Er war von 1994 bis 2010 Verwaltungsratspräsident des Berner Energieunternehmens. Nun ist Fritz Kilchenmann am 18. September gestorben.

Fritz Kilchenmann 2002 an einer Medienveranstaltung am Gelmersee im Grimselgebiet. (Archivbild) Foto: Keystone (Guido Röösli)

Fritz Kilchenmann, Verwaltungsratspräsident des bernischen Energie- und Infrastrukturunternehmens BKW von 1994 bis 2010, ist tot. Das gaben seine Familie, die BKW und das Anwaltsbüro, für das Kilchenmann lange tätig war, am Dienstag bekannt.

Kilchenmann starb laut den Todesanzeigen am 18. September im Alter von 76 Jahren. Der in Münsingen wohnhaft Gewesene war ab 1992 selbständiger Rechtsanwalt in Bern. Von 1971 bis 1987 hatte er in der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern (heute: Bau- und Verkehrsdirektion) gearbeitet – während zehn Jahren als Erster Direktionssekretär.

Von 1987 bis 1992 war er Rechtskonsulent und Sekretär des BKW-Verwaltungsrates. Die BKW würdigt Kilchenmann in ihrer Todesanzeige als Person, welche das Unternehmen durch sein Wirken und Schaffen wesentlich mitgeprägt und vorangebracht habe.

SDA/chh

Fehler gefunden?Jetzt melden.