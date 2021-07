Drei Jahre nach Airline-Pleite – Ehemalige Skywork-Angestellte erhalten Geld 1,8 Millionen Franken werden aus der Konkursmasse ausbezahlt. So werden 120 Ex-Mitarbeitende und deren Sozialversicherungen entschädigt. Julian Witschi

Am 29. August 2018 flog Skywork zum letzten Mal. Nun kommt die Verwertung der Überbleibsel bei den ehemaligen Mitarbeitenden an. Foto: Enrique Muñoz García

Fast drei Jahre nach dem Grounding von Skywork werden die Gläubiger der 1. und 2. Klasse nun ausbezahlt. Das heisst, dass die ausstehenden Löhne und Sozialversicherungsbeiträge der zuletzt gut 120 Angestellten aus der Konkursmasse der Berner Airline doch noch bezahlt werden.

Es geht um total 1,8 Millionen Franken. Rund die Hälfte davon erhalten aber nicht die ehemaligen Angestellten, sondern deren Arbeitslosenversicherungen im In- und Ausland. Dies als Vergütung für Arbeitslosenentschädigungen, die sie nach der Zahlungsunfähigkeit von Skywork anstelle der Lohnguthaben quasi als Soforthilfe entrichtet haben.

Ebenso nachvergütet werden die Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen, Pensionskassenbeiträge sowie Prämienzahlungen an die Unfallversicherung Suva. Die ehemaligen Angestellten erhalten aber auch ausstehende Ferienguthaben, Spesen oder Bordverkaufsprovisionen noch bezahlt.

Keine Beschwerden

Gegen die im Juni aufgelegte Verteilungsliste seien keine Beschwerden eingereicht worden, teilte das Konkursamt Bern-Mittelland am Freitag mit. Entsprechend sei die Auszahlung der Beträge jetzt erfolgt.

Die anerkannten Forderungen in der 1. und 2. Gläubigerklasse können mit der Konkursmasse zu 100 Prozent gedeckt werden. Die sistierten Verfahren über einige weitere Vergütungsansprüche von drei Arbeitnehmern werden nun wieder aufgenommen. Dabei geht es aber nicht um grosse Beträge.

Ferner stellt die Konkursverwaltung keine Schadens- und Verantwortlichkeitsansprüche, wie sie schon im vergangenen Frühling mitgeteilt hat. Nach jahrelangen Verlusten hatte Skywork-Chef Martin Inäbnit am 29. August 2018 die Bilanz des Unternehmens deponiert und am Abend nach Ankunft der letzten Maschine in Belp den Flugbetrieb eingestellt.

Nur wenig Geld für restliche Geschädigte

Mehrere Tausend Tickets von Kundinnen und Kunden wurden wertlos. Auch Lieferanten und insbesondere der Flughafen Bern verloren viel Geld. Insgesamt wurden Forderungen über rund 9 Millionen Franken anerkannt. Aus der Konkursmasse lassen sich gemäss früheren Angaben noch 2,36 Millionen Franken verwerten.

Die Forderungen der 1. und 2. Gläubigerklasse über 1,8 Millionen Franken gehen vor. Die restlichen Gläubiger vom Flughafen Bern bis zu den geschädigten Kunden müssen hinten anstehen. Sie können damit rechnen, dass sie bloss etwa 7 Prozent ihrer anerkannten Forderungen bezahlt erhalten. Wer also ein Ticket für 100 Franken gekauft hat, würde davon noch 7 Franken zurückerhalten. Wie viel es wirklich wird, darüber soll voraussichtlich im Herbst informiert werden.

Für das Konkursamt Bern-Mittelland ist das Skywork-Verfahren eines der aufwendigsten der letzten Jahre. Es wurde extra zusätzliches Personal angeheuert und externe Rechtsspezialisten beigezogen. Schliesslich war die Berner Airline ein Unternehmensgeflecht mit internationalen Leasingverträgen, zahlreichen Gläubigern und Angestellten mit Wohnsitzen von Belp bis Lettland.

