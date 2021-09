Podiumsdiskussion in Thun – Ehe für alle sorgte für kontroverse Debatte Am 26. September entscheidet das Stimmvolk über die Ehe für alle und die Kapitalbesteuerung. An einem Podium der Evangelischen Allianz gingen die Meinungen auseinander. Stefan Kammermann

In der gut besetzten Westhalle in Thun diskutierten die Thuner Grossrätin Melanie Beutler (EVP) und der Thuner Gemeinderat Konrad Hädener (r., Die Mitte) mit Moderator Thomas Feuz über die kommenden Abstimmungsvorlagen. Foto: Stefan Kammermann

Zwei Frauen oder zwei Männer dürfen in der Schweiz heute nicht heiraten. Sie haben lediglich die Möglichkeit, eine eingetragene Partnerschaft einzugehen. Am 26. September entscheiden die Stimmberechtigen, ob auch gleichgeschlechtliche Paare künftig zivil heiraten können. Dass das Thema Diskussionsstoff bietet, zeigte das erste Podium im Rahmen des Forums «Mensch und Politik», organisiert von der Evangelischen Allianz Region Thun. Im Foyer der Westhalle in Thun hatten zahlreiche Interessierte Platz genommen, als der Thuner Gemeinderat Konrad Hädener (Die Mitte) und Grossrätin Melanie Beutler (EVP) in dieser Frage die Klingen kreuzten.