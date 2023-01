Frauenhockey in der Region Thun – EHC Thun gründet Frauenteam Der Thuner Eishockeyclub schliesst eine Lücke im regionalen Fraueneishockey. pd

In Thun soll auch nach dem Wegzug vom EV Bomo Thun weiterhin Fraueneishockey gespielt werden. Der EHC Thun gründet hierfür ein Team. Foto: Patric Spahni

«Mit dem Wegzug des EV Bomo Thun zum SC Bern im kommenden Sommer entsteht im Fraueneishockey in der Region eine grosse Lücke», teilt der EHC Thun mit. Der EHC Thun möchte diese füllen und den Mädchen und Frauen in Zukunft eine Möglichkeit bieten, in Thun Eishockey spielen zu können. Hierfür wird ein eigenes Frauenteam gegründet, wie der Verein weiter festhält.