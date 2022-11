SP Regionalverbands Thun – Egger und Heunert und Rigon wollen in den Nationalrat Der SP-Regionalverband Thun hat Ueli Egger, Sven Heunert und Maria Rigon für die Nationalratswahlen vom nächsten Jahr nominiert.

Sie möchten in den Nationalrat gewählt werden (v.l.): Sven Heunert, Maria Rigon und Ueli Egger. Foto: PD

An seinem Parteitag hat der Regionalverband Thun der SP über die Nationalratswahlen vom Herbst 2023 diskutiert. Sie wird drei Personen ins Rennen schicken: Grossrat Ueli Egger aus Hilterfingen, den Thieracherer Gemeindepräsidenten Sven Heunert und Maria Rigon, Vorstandsmitglied der SP Thun.

Yvonne Christen Townsend und Franz Schori, die den Regionalverband präsidieren, haben in ihrem Jahresbericht an einige Highlights erin­nert: die Wahl von Simone Tschopp zur ersten Regierungsstatthalterin im Verwaltungskreis Thun, den Relaunch der Website sowie das 1.-Mai-Fest, das in diesem Jahr erstmals seit drei Jahren wieder im gewohnten Rahmen durchgeführt werden konnte.

Mit der Statutenrevision ist der Vorstand vergrössert worden, wobei die Juso neu einen Anspruch auf eine Vertretung haben, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. Künftig kann der Vorstand an Parteitagen vom Dele­giertenprinzip absehen und alle SP-Mitglieder in der Region Thun einladen.

Von 6 auf 10 Personen

Neu ist der vergrösserte Vorstand des SP Regionalverbands Thun wie folgt zusam­mengesetzt: Yvonne Christen Townsend, Co-Präsidentin, Sektion Rechtes Thunerseeufer (RTU); Franz Schori, Co-Präsident, Sektion Thun; Ursulina Huder, Vertretung Sektion Steffis­burg; Ueli Egger, Vertretung Grossrat, Sektion RTU; Fabian Beutler, Veranstaltungskoordi­nation/Social Media, Sektion Heimberg; Diona Maloku, Veranstaltungskoordination, Sek­tion Thun; Thomas Neuhaus, Finanzen, Sektion Uetendorf; Mario Rothacher, Webdesign, Sektion Thierachern; Arbër Shala, Vertretung Juso; Stefan Zaugg, Vertretung Sektion obere Gürbe.

Aus dem Vorstand zurückgetreten sind Beat Haldimann, der den SP-Regionalverband mehrere Jahre präsidiert hat, und Samuel Bühlmann, der für die Finanzen zuständig war.



