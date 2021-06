SC Langenthal – Eero Elo bleibt im Oberaargau Der SC Langenthal kann weiter auf die Dienste des Finnen zählen, der aus dem Clubumfeld finanziert wird. Reto Pfister

Eero Elo will sich weiter über Treffer für den SC Langenthal freuen. Foto: Marcel Bieri

Erst kurz vor Beginn der Saison 2020/21 verpflichtete der SC Langenthal Eero Elo. Der Finne wurde aus dem Vereinsumfeld finanziert und belastete somit das Clubbudget nicht. So war sein Engagement überhaupt möglich. Der 31-Jährige erwies sich sofort als die erwünschte Verstärkung; in 61 Spielen für den SCL verbuchte der Stürmer 62 Skorerpunkte. Nach Abschluss der Saison wurde auch er noch in 3 Spielen vom SC Bern im NL-Playoff eingesetzt.

Nun können die Oberaargauer auch in der nächsten Saison auf den Finnen zählen. Die Geldgeber aus dem Umfeld erklärten sich bereit, die Kosten weiter vollumfänglich zu übernehmen. Elo unterzeichnete einen Einjahresvertrag. Damit ist eine der beiden Ausländerpositionen beim SCL für die Saison 2021/22 besetzt.

Nicht mehr für Langenthal spielt hingegen Stürmer Tom Gerber (28). Der Emmentaler wechselt zum Ligakonkurrenten Winterthur.

