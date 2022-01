Grossratswahlen Kanton Bern – EDU Oberland will den zweiten Sitz 24 Personen bewerben sich am 27. März um einen Sitz im Grossen Rat. Darunter der Bisherige Jakob Schwarz.

Am 27. März finden die Grossratswahlen statt. (Archivbild) Foto: Raphael Moser

24 Personen auf zwei Listen kandidieren am 27. März für die EDU Oberland für einen Sitz im bernischen Grossen Rat. Jakob Schwarz aus Adelboden tritt als Bisheriger an. Ziel der Partei: einen zweiten Sitz holen.



Die Kandidatinnen und Kandidaten sind:

Liste 10 EDU: Jakob Schwarz, Adelboden; Dominik Blatti, Oberwil; Carina Burkhalter, Latterbach; Benjamin Carisch, Spiez; Nadja Gafner, Erlenbach; Markus Graf, Matten bei Interlaken; Hansjürg Gobeli, Matten bei St. Stephan; Martina Käser, Spiez; Stefan Maurer, Wengi bei Frutigen; Silvia Oester-Kurzen, Frutigen; Christof Pieren, Achseten; Josia Reichen, Interlaken; Katrin Rieder-Moor, St. Stephan; Willy Schranz, Adelboden; Stefan Trachsel, Brienz; Franziska von Siebenthal, Wimmis.

Liste 11 EDU und Unabhängige: Nicole Bösiger, Aeschi bei Spiez; Rita Kullmann-Haas, Krattigen; Galina Pfister, Spiez; Ulrich Pfister, Schwenden; Maria Räss, Ringgenberg; Beate von Bergen, Brienz; Roland Winkler, Grindelwald; Benjamin Wäfler, Spiez.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.