Standortwechsel in Langenthal – Edle Foulards statt edler Schinken Die Colora Seta AG zügelt ihre Boutique von der Schulhausstrasse in die Marktgasse – ins renovierte Gebäude der ehemaligen Metzgerei Stettler. Tobias Granwehr

Sie freuen sich über den Start im neuen Laden (von links): Verkäuferin Sandra Fuhrer, Geschäftsleiterin Andrea Zwygart, Firmengründer Niklaus Schär und Verkäuferin Mona Bärtschi. Fotos: Marcel Bieri

Lange war das Haus neben neben dem Choufhüsi in der Marktgasse eine Baustelle. Jetzt kehrt wieder Leben ein in die einstige Metzgerei. Die Boutique Colora hat einen Teil der Ladenfläche bezogen. Das Kleidergeschäft hatte seinen Laden bisher nur unweit entfernt an der Schulhausstrasse in der Überbauung Innenstadt.

Das Haus zur Linde, wie das Wohn- und Geschäftsgebäude genannt wird, gehört der Stettler Immobilien AG von Ernst Stettler. Die Biometzgerei gab er 2016 auf. Danach stand die Liegenschaft eine Zeit lang leer. Inzwischen wurde das historische Gebäude aufwendig saniert. Darüber, und wie die Zukunft des Hauses zur Linde aussieht, will sich Ernst Stettler erst Ende Jahr im Detail äussern.