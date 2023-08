Alt-Bundesrat Ueli Maurer, neuerdings mit Bart, gestern am Wahlauftakt der SVP in der Swiss Life Arena in Zürich. Foto: Michael Buholzer, Keystone

Nächsten Donnerstag werden wir in der Schweiz erleben, was es schon lange nicht mehr gab. Bei der ehemaligen Grossbank Credit Suisse wird es zu Tausenden Entlassungen kommen. Nichtsdestotrotz feierte gestern die SVP ihren Alt-Bundesrat Ueli Maurer, der in der Zürcher Swiss Life Arena seine Parteifreunde auf den Wahlkampf einschwor. Maurer sprach von vielem, nur nicht von seinem grössten Versagen im Amt: der Tatsache, dass er zusammen mit der Nationalbank und der Finanzmarktaufsicht (Finma) tatenlos zuschaute, wie die zweitgrösste Schweizer Bank durch Misswirtschaft und masslose Selbstbereicherung einer fehlgeleiteten Managergilde in den Abgrund trieb. Noch im letzten Jahr genehmigte sich die Geschäftsleitung Löhne und Ablösezahlungen von nicht weniger als 60 Millionen Franken – fix. In den Jahren davor waren es teilweise noch viel mehr.

Tempi passati? Wohl kaum, denn erstens ist bis jetzt keine einzige Massnahme getroffen worden, dass ein solcher Vorgang in Zukunft nicht wieder passiert. Zweitens hat die Politik in Bern mit seltener Einmütigkeit beschlossen, das peinliche Thema Credit Suisse aus dem Wahlkampf zu verbannen. Die Linken haben nicht viel zu gewinnen, denn Banker werden nie Rot-Grün wählen. Die Rechte hat auch kein Interesse, weil die FDP sowieso als Bankenpartei wahrgenommen wird und weil die SVP diesmal eben auch mit drinsteckt, da Maurer der zuständige Finanzminister war. Also hat man sich auf eine parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) geeinigt und gleich vorsorglich allen Mitgliedern einen Maulkorb angelegt, bis dann in einem Jahr erste, in gebührendem Abstand zu den Wahlen, gesicherte Ergebnisse vorliegen.

Dass nun das Thema totgeschwiegen wird, ist nicht nur darum problematisch, weil damit jene aus dem Fokus geraten, die das Debakel angerichtet haben. Und das sind neben den Managern besagter Finanzminister Ueli Maurer sowie die Spitzen von Nationalbank und Finma. Bei Letzteren sind die Verantwortlichen noch im Amt, und wenn die Schweiz vermeiden will, dass sie in ein paar Jahren wieder in die Rolle kommt, eine Grossbank zu retten, dann braucht es eine Stärkung der Institutionen und wohl auch personelle Wechsel bei der Bankenaufsicht. Es braucht auch eine Debatte darüber, wer in den letzten Jahren die Finma zu einem zahnlosen Tiger gemacht hat. Das sind die beiden bürgerlichen Parteien SVP und FDP, teilweise mithilfe der Mitte und der Grünliberalen. Löbliche Ausnahme ist da einzig Christoph Blocher, der immer vor dem risikoreichen Auslandsengagement der Grossbanken warnte.

Für die Zukunft geht es darum, sicherzustellen, wer eigentlich die einzig verbliebene Schweizer Grossbank führen soll. Das ist leider keine Privatsache, wie es sein sollte, sondern ein Politikum. Den Kollaps einer Bank, die 5000 Milliarden Franken Kundenvermögen verwaltet und mehr als 120’000 Mitarbeiter beschäftigt, kann sich die Schweiz nicht leisten. Die viel kleinere CS, die im Frühjahr noch 1250 Milliarden verwaltete, brauchte nach dem Bank Run vom Herbst 2022 und Frühling 2023 die unglaubliche Summe von 250 Milliarden Franken an Liquidität und Garantien, damit sie nicht unterging. Bei der fusionierten Grossbank bräuchte es in einer ähnlichen Situation wohl über 1000 Milliarden Franken. Wie das gehen soll, weiss niemand. Bei der SVP liess man gestern lieber Popsänger Florian Ast auftreten und animierte die über 4000 Anwesenden zum Mitjohlen seiner Lieder.

Arthur Rutishauser ist Chefredaktor der SonntagsZeitung. Der promovierte Ökonom war ursprünglich Wirtschaftsredaktor. In dieser Funktion publizierte er über den Niedergang der Swissair, dafür erhielt er den Zürcher Journalistenpreis. Mehr Infos @rutishau

