YB reagiert auf jüngste Ausfälle – Edimilson Fernandes verstärkt die Young Boys Nach schwierigen Monaten in der Bundesliga nimmt der Walliser beim Meister einen neuen Anlauf. Der Nationalspieler kommt leihweise bis Ende Saison. Moritz Marthaler

22 Länderspiele für die Schweiz – und jetzt bei YB: Der Sittener Edimilson Fernandes. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Am letzten Tag für mögliche Transfers in die Schweiz wird YB noch einmal aktiv. Nach den jüngsten Verletzungen – Mohamed Camaras Unterarmbruch und die Ausfälle von Christian Fassnacht und Meschack Elia (beide Sprunggelenk) – hat die sportliche Führung um Sportchef Christoph Spycher reagiert.

Von Bundesligist Mainz kommt der Sittener Edimilson Fernandes, 25 Jahre alt, Zentrumsspieler im Defensivbereich. Zuletzt war er an Arminia Bielefeld ausgeliehen, fand dort jedoch nur zweimal in die Startelf. Bielefeld war an einer Kaufoption nicht interessiert, Mainz leiht den Cousin von Sion-Vize-Präsident Gelson Fernandes nun bis Ende Saison nach Bern aus. «Er ist ein Qualitätsspieler, der schon auf fast allen möglichen Positionen sein grosses Potenzial unter Beweis gestellt hat», sagt Sportchef Spycher.

Bei den Young Boys musste man nach den vielen Verletzungen wieder umdisponieren. Mit Camaras Ausfall und dem nach dem Spiel vom Wochenende gegen den FCB (3:1) ebenfalls angeschlagenen Captain Fabian Lustenberger wird es in der Innenverteidigung bereits wieder eng. Dort könnte allenfalls auch Fernandes spielen, vor allem aber könnte er im Aufbau eine Lücke schliessen, die Sandro Lauper hinterlassen wird, wenn es ihn wieder mehr in der Abwehr braucht. «Fernandes’ Vielseitigkeit und seine grosse Erfahrung werden uns in Anbetracht der vielen Verletzungen im Kader sehr helfen», sagt Spycher.

Mainz zahlte für ihn fast 8 Millionen

Rechtsfuss Fernandes galt im beim FC Sion als grosses Talent. Nach etwas mehr als zwei Saisons in der Super League und dem Cupsieg 2015 wechselte er für fast 8 Millionen Franken zu West Ham. Beim Premier-League-Club biss sich Fernandes durch – aber nicht fest. Nach eineinhalb Saisons stoppte ihn eine Verletzung am Fussgelenk, nach einer Saison auf Leihbasis in Florenz und guten Spielen verkaufte ihn West Ham schliesslich für abermals 8 Millionen Franken nach Mainz in die Bundesliga.

Nach erneuter Verletzungspause setzte der neue Mainzer Trainer Bo Svensson kaum noch auf ihn. Fernandes wurde verliehen und trat seither an Ort. 2016 debütierte er unter Vladimir Petkovic für das Schweizer Nationalteam, hat seither 22 Länderspiele absolviert, zählte an der EM vergangenen Sommer auch zum Kader, kam dort aber nicht zum Einsatz.

Moritz Marthaler

