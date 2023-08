Streit um Terrasse in Gunten – Eden Beach zieht erneut den Kürzeren Auch laut dem Verwaltungsgericht darf die Terrasse beim Eden Beach nicht bewirtet werden. Die Verantwortlichen ziehen den Fall nun noch vors Bundesgericht. Yannis Lüthi

Das Restaurant Eden Beach ist weiterhin geöffnet. Die Terrasse darf aber nicht bewirtet werden. Foto: Hans Peter Roth

Ein herber Rückschlag für die Betreiberin des Restaurants Eden Beach, Mara Simonetta. Das Verwaltungsgericht hat entschieden, dass auf der Terrasse per sofort keine Gäste mehr bedient werden dürfen. Dass es die letzten 20 Jahre möglich gewesen war, spielt keine Rolle mehr.



Simonetta und die Besitzerin der Liegenschaft, die Berner Green Power GmbH mit Sitz in Oberhofen, sind nach wie vor der Auffassung, dass sie für die Terrasse über eine gültige Baubewilligung verfügen. So seien nämlich im Sommer 2004 ­– damals wurde der Bau des Pavillons gutgeheissen – die Aussenplätze «implizit mitbewilligt» worden.



Dem widerspricht das Verwaltungsgericht in einem jüngst publizierten Urteil. Eine Aussenbestuhlung sei damals kein Thema gewesen. «Wenn – wie die Beschwerdeführerinnen ausführen – seit 2004 trotzdem 60 Aussensitzplätze bewirtet wurden, geschah dies nach dem Gesagten zu Unrecht», heisst es im Urteil. Die Betriebsbewilligungen von 2017 bis 2019, welche vom ehemaligen Regierungsstatthalter Marc Fritschi erteilt worden seien, würden mangels Baubewilligung nichts daran ändern.