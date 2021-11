Thai-Behörden überfordert – Edelweiss lässt Passagiere in Zürich stehen Fluggäste verzweifeln an den Formalitäten rund um das Einreiseformular: Betroffene berichten, dass sie ihren Flug erst gar nicht antreten konnten. Jon Mettler

Traumziel Thailand – aber manche Passagiere bleiben am Boden: Fluggäste am Flughafen Zürich. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Für Manuel Simon (Name geändert) sind die langersehnten Traumferien in Thailand zum Alptraum geworden: Am Flughafen Zürich lässt ihn die Fluggesellschaft Edelweiss nicht an Bord, weil er keinen QR-Code für seinen «Thailand Pass» vorweisen kann. Dieses Dokument ist seit Anfang November nötig, damit ausländische Touristinnen und Touristen in Corona-Zeiten ohne Einschränkungen in die beliebte Feriendestination einreisen können.

Edelweiss bleibt hart, das Flugzeug nach Phuket hebt ohne Simon ab. Es ist Sonntag, 7. November. Am Tag darauf hätten die Ferien in der Ferne beginnen sollen. Simon stellt fest, dass auch andere Passagiere sein Schicksal teilen.