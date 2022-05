Rugenbräu und Thunbier – Edelmetall für Oberländer Biere Bei den Swiss Beer Awards überzeugten die Produkte von Oberländer Bierbrauern die Jury. Samuel Günter

Rugenbräu-Team an der Verleihung des Swiss Beer Award: (hinten v.l.) Marco Aeschimann, Leiter Verkauf Aussendienst; Heiko Fahrenbruch, Braumeister & Technischer Betriebsleiter; Martin Hofweber, Ehrenpräsident Rugenbräu AG; Claudia Santiago, Verantwortliche Produktmanagement; Remo Kobluk und (vorne v.l.) Christian Schneiter, Leiter Finanzen & HR; Ludwig Stranzky, Leiter Produktion & 2. Braumeister; Philipp Zoller, Master Distiller. Foto: PD

Beim Swiss Beer Award werden Schweizer Biere auf Herz und Nieren – oder auf Hopfen und Malz – geprüft. Marcel Kreber, Direktor des Schweizer Brauerei-Verbandes, nennt es in einer Medienmitteilung «die ambitionierteste und härteste Bierprämierung. Wer hier besteht, kann sich mit jeder Brauerei messen.»

Anfang August 2021 wurden alle biersteuerpflichtigen Brauereien eingeladen, ihre Biere zahlreich einzuschicken. «In Zusammenarbeit mit ausgewiesenen Bier-Sommeliers und -Sensorikern sowie der Labor Veritas AG und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) wurden anschliessend die eingesandten Biere nach strengen Beurteilungskriterien sensorisch beurteilt und labortechnisch untersucht und bewertet», heisst es in der Mitteilung.

Das Porter (Mitte) und das IPA (rechts) der Brauerei Thun AG gehören zu den ausgezeichneten Bieren. Foto: PD

Insgesamt wurden 101 der über 400 bewerteten Biere ausgezeichnet. Darunter auch sechs Oberländer Produkte. Die Brauerei Thun AG holte sich in der Kategorie Extra India Pale Ale gleich zwei Auszeichnungen: Bronze für das «Thunbier White IPA» und Anthrazit für «Barter Cartel Breaker». Anthrazit wird dabei an Biere vergeben, welche die Kriterien für eine Auszeichnung erfüllen, aber nicht in den Top drei ihrer Kategorie sind. Silber sicherten sich die Thuner mit «Barter The Driver» bei den alkoholfreien Bieren mit einem Alkoholgehalt zwischen 0,05 und 0,5 Prozent und mit «Thunbier Porter» bei den Porter.

Gold holte sich die Rugenbräu AG aus Matten mit dem «Rugenbräu Brauer Edition No.1 – Eiszapfen» beim Festbier. Und das «Rugenbräu Weizen» wurde bei den Hefeweizen mit Bronze ausgezeichnet. «Dass wir mit der neusten Lancierung, dem Weizenbier, gleich eine Medaille holten und die Brauer Edition mit Gold gewürdigt wurde, ist für uns eine Ehre», erklärt Geschäftsführer Remo Kobluk. «Solche Auszeichnungen nehmen wir mit Stolz entgegen.» Sie würden «für die grosse Arbeit des Teams sowie die Innovationskraft unserer Brauerei mit einer über 155-jährigen Geschichte» stehen.

Samuel Günter ist Redaktor beim Berner Oberländer. Er berichtet schwergewichtig über Politik und Wirtschaft und betreut journalistisch die Lütschinentäler. Mehr Infos @Samuel_Guenter

Fehler gefunden?Jetzt melden.