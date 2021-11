Tagestipp: Roy & the Devil’s Motorcycle – Echter, gefährlicher Rock ’n’ Roll Es gibt Leute, die Roy & the Devil’s Motorcycle für die beste Schweizer Band halten. Nun kommen sie mit ihrem sechsten Album ins Rössli. Martin Burkhalter

Seit über 20 Jahren erobern sie die Bühnen von Oberdiessbach aus: Roy & the Devil’s Motorcycle.

Roy & the Devil’s Motorcycle können, was heute sehnlichst vermisst wird: Sie geben dem Rock ’n’ Roll die zu oft verlorene Gefährlichkeit zurück. Von Oberdiessbach aus haben sich die Brüder Christian, Markus und Matthias Stähli mit wechselnden Schlagzeugern eine Konzertbühne nach der anderen erobert. 1997 erschien ihr erstes Album als allererste Platte überhaupt bei Voodoo Rhythm. Und nun kommen die Roys mit ihrem neuen, sechsten Album, «Im Reich der wilden Tiere (No Milk, No Sugar)», ins Rössli auf die Bühne. (mbu)

