Analyse zur Corona-Stimmung – Echt gute Laune trotz Pandemie Auch in schwierigen Zeiten kann es einem gut gehen. Zugeben sollte man das aber nicht, hat unsere Autorin im vergangenen Jahr erfahren. Und fragt sich: Warum eigentlich? Tanja Rest

Gut drauf? Dann besser hinter der Mütze verstecken, der Zeitgeist ist ein anderer. Foto: GettyImages

Und, wie geht's dir so ...? Puh, schwierige Frage. Lass mich nachdenken! (Die schmutzige Wahrheit lautet, es geht einem gut. Also eigentlich geht es einem nahezu fantastisch. Der Job macht weitestgehend Spass, der Mann ist nach zwanzig Jahren immer noch der richtige, das Kind bringt neuerdings Vierer in Französisch nach Hause. Die Eltern werden älter, kommen aber noch zurecht, die getupfte Farbmaus und beide Vögel sind wohlauf, weder in der Familie noch im Freundeskreis sind schwere Covid-Fälle zu verzeichnen. Wenn dieser letzte Text noch fertig geschrieben ist, fangen die Neujahrsferien an, für die man sich viel vorgenommen hat, und zwar ausnahmslos Schönes.)