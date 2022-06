Motorengeheul? Wird überbewertet – Easy Rider im Schnurrmodus BE-Post Kolumnistin Cornelia Leuenberger richtet ein paar freundliche Worte an einen Unbekannten. Weil er einen bemerkenswerten Auftritt hinlegt. Cornelia Leuenberger

Dennis Hopper (li.) und Peter Fonda im Film «Easy Rider». Mindestens ebenso lässig, aber viel leiser ist ein Burgdorfer unterwegs. Foto: VQH

Lieber leiser Easy Rider

Wir kennen uns nicht, du hast mich wohl noch nie gesehen, ich dich nur im Vorbeifahren. Wenn ich auf dem Weg vom Büro in die Stadt bin, zum Beispiel. Du auf der Strasse, ich auf dem Trottoir.

Ich schreibe dir nicht etwa, weil ich dich näher kennen lernen möchte. Bewahre! Ich will nur meine Bewunderung für dein Auftreten zum Ausdruck bringen. Du bist nämlich eine richtig coole Socke, wie meine Bekannte aus Deutschland sagen würde.

Lässig wie weiland Peter Fonda als Wyatt und Dennis Hopper als Billy im Kultfilm «Easy Rider» kurvst du mit deiner Chopper durch Burgdorf, gekleidet ganz in Schwarz, Lederstiefel, -hose und -weste, T-Shirt. Die Sonnenbrille darf natürlich nicht fehlen. Lederbänder zieren deine Handgelenke, das halblange Haar weht im… – Moment, jetzt erst fällt mir auf, dass du keinen Helm trägst. Nun, das ist natürlich nicht cool, sondern unvorsichtig. Aber du wirst deine Gründe haben.

Dass mir die Sache mit dem Helm erst jetzt auffällt, hängt damit zusammen, dass bei unseren Kürzestbegegnungen nicht dein Aussehen meine Aufmerksamkeit erregt, sondern vielmehr dein fahrbarer Untersatz.

Er ist schlicht, schwarz – und leise. So leise, dass ich dich, rollst du von hinten heran, erst wahrnehme, wenn du auf gleicher Höhe bist. Fährst du dann an mir vorbei, vernehme ich ein sanftes Schnurren. Etwa so, wie es eine zufriedene Katze von sich gibt.

BE-Post Infos einblenden Am Wochenende gibts Post von der Redaktion. In unserer Kolumne BE-Post schreiben wir Briefe. An Menschen oder Gegenstände, die uns inspirieren, nerven oder schmunzeln lassen. Natürlich können Sie dem Absender des heutigen Briefes auch direkt antworten.

Das Geheimnis um deinen geräuschlosen Auftritt ist natürlich nicht schwer zu lösen, in einer Zeit, da E-Mobilität in aller Munde ist, Akkus in allen Fahrzeugen vom Trottinett bis zum schweren SUV verbaut sind.

Natürlich wirst du mit einem Elektroantrieb nie wie deine optischen Vorbilder Wyatt und Billy über die endlosen Highways der USA donnern. Schon darum nicht, weil Steckdosen in der Wüste Arizonas bestimmt Mangelware sind. Und was gibt es Uncooleres als einen Easy Rider, der seine Maschine schiebt?

Wobei dir das vielleicht gar nichts ausmachen würde. Du hast es ja ganz offensichtlich auch nicht nötig, mittels heulenden Motors auf dich aufmerksam zu machen.

Vielmehr ziehst du ohne unnötiges Gedöns dein Ding durch und rollst geräuschlos durch die Stadt. Und das, lieber leiser Easy Rider, finde ich cool.

Allzeit gute Fahrt und freundliche Grüsse

Cornelia Leuenberger



Cornelia Leuenberger ist Redaktorin im Ressort Region. Sie schreibt über Mensch, Tier und Natur im Emmental. Kulturell schlägt ihr Herz für das Theater. Mehr Infos

