Unfall in Gals – E-Trottinettfahrer schwer verletzt Am Samstagabend verletzte sich ein Trottinettfahrer bei einem Selbstunfall schwer.

Ein E-Trottinettfahrer ist am Samstagabend in Gals bei einem Sturz schwer verletzt worden. Er wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht.

Der Polizei sei um 23.30 Uhr gemeldet worden, dass ein Mann mit seinem E-Trottinett verunfallt sei, teilte die Berner Kantonspolizei am Sonntag mit. Gemäss den Erkenntnissen der Polizei sei der Mann von Gals in Richtung Erlach unterwegs gewesen, als er auf der Höhe einer Bushaltestelle gestürzt und sich dabei schwer verletzt habe. Für die Unfallarbeiten habe der betroffene Strassenabschnitt für rund zwei Stunden gesperrt werden müssen. Die Feuerwehr habe eine Umleitung eingerichtet.

SDA/law

