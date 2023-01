Mit Blaulicht verfolgt – E-Trottinettfahrer flüchtet durch Bieler Innenstadt vor Polizei Am Sonntagabend war ein E-Trottinettfahrer in Biel zu schnell unterwegs und fuhr einer Polizeikontrolle davon. Nach einem Sturz konnte er angehalten werden.

Ein E- Trottinettfahrer wurde mit Blaulicht von der Polizei in Biel verfolgt. (Symbolbild) Foto: Adrian Moser



Am Sonntag gegen 18.15 Uhr wollte eine Patrouille der Kantonspolizei Bern einen E-Trottinettfahrer, der mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war, beim Zentralplatz in Biel kontrollieren. Der 29-jährige Lenker hielt jedoch nicht an, sondern brauste davon, wie die Polizei in einer Mitteilung vom Montagnachmittag schreibt.

Die Einsatzkräfte verfolgten den E-Trottinettfahrer in die Bieler Innenstadt mit Blaulicht. Der Lenker kollidierte schliesslich im Bereich der Neumattstrasse mit einer Metallschwelle. Dabei kam er zu Fall und konnte daraufhin angehalten werden. Er verweigerte eine medizinische Untersuchung durch ein Ambulanzteam.

Das E-Trottinett wurde mit Blick auf eine technische Kontrolle sichergestellt. Der Lenker wird unter anderem wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz und Hinderung einer Amtshandlung angezeigt.

