Unfall in Biel – E-Trottinett und Roller kollidiert Auf der Aarbergstrasse sind ein E-Trottinett-Fahrer und ein Rollerfahrer aufeinandergeprallt. Beide Männer mussten verletzt ins Spital gebracht werden.

In Biel ist ein E-Trottinett mit einem Roller zusammengestossen. Symbolbild: Raphael Moser

Am Mittwochmorgen sind auf der Aarbergstrasse in Biel ein E-Trottinett-Fahrer und ein Rollerfahrer zusammengestossen. Die Kantonspolizei Bern teilt mit, dass beide Lenker verletzt mit der Ambulanz ins Spital gebracht wurden.

Vermutlich sei der E-Trottinett-Fahrer vom Guido-Müller-Platz herkommend in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen und habe dann in die Dr. Schneider-Strasse abbiegen wollen. In der Folge kam es zwischen dem E-Trottinett und dem aus der entgegengesetzter Richtung fahrenden Roller zur Kollision. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Klärung der Umstände und des Unfallhergangs aufgenommen.

PD/ps

