Selbstunfall in Bolligen – E-Trottinett-Fahrer bei Unfall schwer verletzt Am Mittwochmorgen verunfallte ein Mann in Bolligen schwer. Ein Ambulanzteam brachte ihn ins Spital. law , PD

In Bolligen ist ein 51-Jähriger vom E-Trottinett gestürzt. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Am frühen Mittwochmorgen wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass ein Mann in Bolligen mit einem E-Trottinett verunfallt sei. Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte fanden beim Eggweg, auf Höhe der Hausnummer 54, einen schwer verletzten 51-Jährigen am Boden liegend vor.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen war er ohne Dritteinwirkung vom Trottinett gestürzt, als er in Richtung Bolligenstrasse unterwegs war. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch Drittpersonen brachte ihn ein Ambulanzteam ins Spital. Die Kantonspolizei Bern untersucht den Unfall.

