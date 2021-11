Amtsviehschau Oberland-Ost – «E scheena u unvergässlicha Tag» Im dritten Anlauf hat es geklappt: An der Amtsschau der Vereinigten Viehzuchtvereine/-Genossenschaften Interlaken/Oberhasli auf dem Flugplatz Interlaken wurden rund 180 Tiere vorgeführt. Ueli Flück

Fein herausgeputzte Kühe werden dem Richter (Mitte Platz) und dem fachkundigen Publikum im Ring vorgeführt. Foto: Ueli Flück

Endlich hat es geklappt. Vorgesehen war die in der Regel alle sechs Jahre stattfindende Amtsschau der Viehzüchter im östlichen Oberland bereits für 2020. Die Corona-Pandemie legte aber ihr Veto ein. Neuer Termin: Frühjahr 2021. Aber die Schau musste auf den Herbst verschoben werden.

Am vergangenen Samstag war es dann endlich so weit: Die Schau konnte durchgeführt werden. Und sie wurde ein Erfolg. Den Richtern und dem in Scharen aufmarschierten Publikum wurden rund 180 Kühe, Rinder, Stiere und Kälber vorgeführt. Die siebte Auflage der Amtsschau wurde, was sich der OK-Präsident, der Grindelwalder Daniel Steuri, gewünscht hat: «E scheena u unvergässlicha Tag».