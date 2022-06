Schlossmattstrasse Thun – E-Roller-Laden ist ausgebrannt In der Nacht auf Samstag ist an der Schlossmattstrasse in Thun ein E-Roller-Laden ausgebrannt. Über Verletzte ist derzeit nichts bekannt. Marco Zysset UPDATE FOLGT

In der Nacht auf den 4. Juni 2022 brannte es im E-Roller-Laden Blues Dogs an der Schlossmattstrasse 17 in Thun Foto: Stefan Geissbühler

Verkohlte Fahrgestelle von zwei- und vierrädrigen Fahrzeugen, geschmolzene Reifen, vom Russ geschwärztes Vordach, Trümmer, die haufenweise am Boden liegen: Der E-Roller-Laden Blues Dogs an der Schlossmattstrasse bot am Morgen des Pfingstsamstags ein Bild der Verwüstung. Gemäss Augenzeugen brannte es in der offiziellen Vertretung von E-Motors Schweiz noch vor Mitternacht; Polizei und Feuerwehr waren auf Platz und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Tatsächlich zeigt ein Blick von der Strasse ins Innere der Brandruine, dass an der hinteren Wand des Verkaufsraums noch eine Handvoll Roller stehen, die zumindest optisch einen einigermassen unversehrten Eindruck machen.

Marco Zysset ist Redaktor für die Region Thun, Steffisburg, Heimberg und das Kiesental. Ferner befasst er sich journalistisch mit Tourismus, Digitalisierung und Regionalplanung. Mehr Infos @zyssetli

Fehler gefunden?Jetzt melden.