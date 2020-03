Wort zum Sonntag – E gschänkte Tag Markus Meinen über einen geschenkten Tag – und wie eine schwere Krankheit nicht das Leben dominieren soll. Meinung Markus Meinen

29. Februar – das Schaltjahr 2020 schenkt uns am Samstag einen zusätzlichen Tag. Was wir damit wohl anfangen? Eigentlich gilt von jedem Tag, ja vom Leben überhaupt: Es ist ein Geschenk. Auch wenn wir es manchmal vielleicht anders erleben. «E gschänkte Tag», so heisst eines der bekanntesten Jodellieder von Adolf Stähli. Es beginnt mit den Worten: «Wenn der Himmel voller Wulche steit, git es Tage, wo di nüt me fröit. De vergiss im Läbe nie, dass alli Wulche witerzieh.»