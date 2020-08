Selbstunfall an der Lenk – E-Bikerin nach Sturz gestorben Eine Ausfahrt aufs Leiterli endete für 47-jährige Schweizerin tödlich.

Die Rega flog die Verunfallte ins Spital (Themenbild). BOM

Die Meldung zu einem Unfall mit einem E-Bike an der Lenk ging bei der Kantonspolizei am Sonntag, kurz nach 17.30 Uhr, ein, wie die Behörden mitteilen. Die Lenkerin war gemäss ersten Erkenntnissen vom Leiterli in Richtung Lenk auf einem Bike-Weg unterwegs, als sie im Bereich der Pöschenriedstrasse ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam. Sie wurde beim Unfall schwer verletzt.

Nach der Erstversorgung durch Anwesende wurde sie in kritischem Zustand mit einem Helikopter der Rega in ein Spital geflogen, wo die 47-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern am Montag ihren Verletzungen erlag.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

