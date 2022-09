Beim Viktoriaplatz in Bern – E-Biker verletzt sich bei Sturz schwer Bei der Bushaltestelle Viktoriaplatz stürzte am Montagabend ein E-Bike-Fahrer und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Die Bushaltestelle Viktoriaplatz: Hier kam es am Montagabend zu einem E-Bike-Unfall. (Archivbild) Foto: Nicole Philipp

Ein E-Bike-Fahrer hat sich am Montagabend schwer verletzt, als er aus noch ungeklärten Gründen auf der Berner Viktoriastrasse zu Boden stürzte. Offenbar kam der E-Bike-Lenker von der Kornhausstrasse her und bog nach rechts in die Viktoriastrasse ab, als er auf Höhe der Bushaltestelle Viktoriaplatz stürzte. Passanten eilten ihm zu Hilfe, bevor er mit einer Ambulanz ins Spital gebracht wurde.

Wie die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte, war der Radfahrer vor dem Unfall auf der Kornhausstrasse unterwegs und bog rechts in die Viktoriastrasse ein. Auf Höhe der Bushaltestelle Viktoriaplatz kam es zum Sturz. Die Polizei hat eine Untersuchung zu den Umständen und zur Ursache des Unfalls eingeleitet.

