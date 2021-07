Unfall in Steffisburg – E-Biker schwer verletzt Am frühen Freitagnachmittag ist ein E-Biker in einen Lieferwagen geprallt. Er wurde schwer verletzt.

Ein E-Biker wurde in einen Unfall verwickelt (Symbolfoto). Foto: Francisco Carrascosa

Am Freitag, kurz vor 12.55 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass es in Steffisburg zu einem Unfall zwischen einem E-Bike und einem Lieferwagen gekommen ist. Die Polizei geht davon aus, dass ein Auto auf der Bernstrasse von Heimberg herkommend in Richtung Thun unterwegs war.

«Als der Lieferwagen auf Höhe der Hausnummer 79 war, kam es aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision mit einem nachfolgenden E-Bike-Lenker, welcher in die gleiche Richtung fuhr», schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Der E-Bike-Lenker wurde beim Unfall schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch Ersthelfer wurde er mit der Ambulanz ins Spital gefahren. Der Lieferwagenlenker blieb unverletzt. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

pkb

Fehler gefunden?Jetzt melden.