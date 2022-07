Selbstunfall in Gerolfingen – E-Biker kommt von Strasse ab und prallt in Betonmauer Am Samstagabend ist ein 72-Jähriger in Gerolfingen mit einem E-Bike verunfallt und dabei schwer verletzt worden.

Am Samstag kurz nach 21.45 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass sich in Gerolfingen ein Selbstunfall ereignet habe. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein 72-jähriger E-Bikefahrer auf der Frenschenbergstrasse in Richtung Bielstrasse. Aus noch zu klärenden Gründen kam er in einer leichten Kurve von der Strasse ab und kollidierte mit einer Betonmauer.

Der 72-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste mit der Rega ins Spital geflogen. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall eingeleitet.

sih/pkb

