Unterführung in Niederwangen – E-Biker kollidiert mit Fussgänger und verletzt sich schwer Bei einem Unfall zwischen einem Fussgänger und einem E-Bike verletzte sich ein 31-Jähriger in Niederwangen schwer. Der Fussgänger wurde nur leicht verletzt.

In der Unterführung beim Bauhaus-Kreisels an der Hallmattstrasse in Niederwangen stiessen am frühen Dienstagmorgen gegen 6.40 Uhr ein E-Biker und ein Fussgänger zusammen.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war ein 31-Jähriger mit dem E-Bike von der Bushaltestelle Hallmatt Parc her in die Unterführung gefahren. Dort war ein 57-Jähriger zu Fuss in die gleiche Richtung unterwegs gewesen.

Als die beiden kollidierten, stürzte der E-Bike-Lenker und verletzte sich dabei schwer. Er musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Der 57-jährige Fussgänger wurde nur leicht verletzt.

( pkb/ske )