Unfall in La Neuveville – E-Bikefahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt In der Nacht auf Sonntag kam es in La Neuveville zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Bike. Der Velofahrer wurde schwer verletzt

Bei einer Kollision in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen einem Auto und einem E-Bike in La Neuveville hat sich der Velofahrer schwer verletzt. (Symbolbild) KEYSTONE/URS FLUEELER

In La Neuveville hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Unfall zwischen einem Auto und einem E-Bike ereignet. Der Velofahrer wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Auto kurz vor 1.30 Uhr auf der Route du Vignoble von Ligerz in Richtung Chemin des Prés-Guëtins. Aus noch zu klärenden Gründen kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Velofahrer auf einem E-Bike. Der Velofahrer wurde schwer verletzt. Die beiden Insassen des Autos blieben unverletzt.

SDA/tag

