Aus Smide wird Bond – E-Bike-Vermieter expandiert Neu können auch in Köniz, Bolligen, Muri und Gümligen schnelle E-Bikes ausgeliehen werden. Christoph Hämmann

Der E-Bike-Verleih Bond expandiert in die Agglomeration. Foto: Adrian Moser

Raider heisst nun doch schon eine ganze Weile lang Twix, und Smide nennt sich neu Bond. «Bikes on demand», für das «Bond» steht – Velos auf Anfrage –, bringt das Geschäftsmodell denn auch gut auf den Punkt. Die 2016 gegründete Firma betreibt unter anderem in der Stadt Bern einen «Free-Floating»-Veloverleih. Im Unterschied zu Publibike sind die E-Bikes von Bond also nicht an eine Station gebunden, sondern werden vom Nutzer dort abgestellt, wo es ihm gerade passt. Wer ein E-Bike braucht, sucht auf einer App nach dem nächstgelegenen Standort eines freien Gefährts.