In Mauer gefahren – E-Bike-Lenker verletzt sich bei Sturz in Leuzigen schwer Am Mittwochabend kollidierte eine 61-Jähriger auf dem E-Bike mit einer Mauer und verletzte sich dabei schwer. Er musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Am Mittwoch ist in Leuzigen um zirka 22 Uhr ein E-Bike-Lenker verunfallt. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde der Mann bereits durch Passanten betreut, als die Polizeipatrouille am Unfallort eintraf.

Der 61-Jährige war mit einem E-Bike auf der Solothurnstrasse in Richtung Solothurn gefahren, als er auf Höhe der Hausnummer 18 mit einer Mauer am rechten Fahrbahnrand kollidierte und dann stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt.

Ein Ambulanzteam übernahm die Versorgung des Mannes, der anschliessend mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen werden musste.

pd/ske