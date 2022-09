Bei Unfall in Wabern – E-Bike-Lenker schwer verletzt Ein E-Bike-Lenker hat sich in der Nacht auf Mittwoch bei einem Selbstunfall schwer verletzt. Der Hergang wird untersucht.

Die Polizei untersucht nach dem Unfall am Linderweg-Kreisel den Unfallhergang. Foto: Keystone (Symbolbild)

Den aktuellen Erkenntnissen zufolge fuhr ein E-Bike-Lenker auf der Seftigenstrasse in Richtung Kehrsatz, als er um ca. 01:35 nach dem Lindenweg-Kreisel in einen Baum am rechten Strassenrand und stürzte.

Der 32-Jährige wurde von einem Ambulanzteam versorgt und ins Spital gebracht. Der genaue Unfallhergang wird untersucht.

(isw)

PD

