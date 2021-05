Er prallte ins Heck eines Autos – E-Bike-Lenker in Münsingen schwer verletzt Als ein Auto am Freitag in Münsingen an einem Fussgängerstreifen anhielt, prallte ein E-Bike-Fahrer in dessen Heck. Er wurde beim Unfall schwer verletzt.

Am frühen Freitagabend kam es in Münsingen ungefähr um 16.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Bike. Das Auto fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der Aeschistrasse in Richtung Aeschi. Auf Höhe der Hausnummer 25 hielt es vor einem Fussgängerstreifen an. Ein E-Bike-Fahrer, der in die gleiche Richtung fuhr, prallte aus ungeklärten Gründen in das Heck des Wagens.

Er stürzte daraufhin und wurde dabei schwer verletzt. Ein Ambulanzteam brachte den E-Bike-Fahrer ins Spital. Für die Arbeiten auf der Unfallstelle musste der betroffene Strassenabschnitt während rund zwei Stunden komplett gesperrt werden, wie die Kantonspolizei Bern am Samstagmorgen berichtet. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr Münsingen eingerichtet.

chh/pd

