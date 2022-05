Streifkollision in Hinterkappelen – E-Bike-Fahrerin stürzt und wird leicht verletzt Am Montagnachmittag wurde in Hinterkappelen eine E-Bike-Fahrerin von einem Auto gestreift. Die Polizei sucht Zeugen.



Am frühen Montagabend ist in Hinterkappelen eine E-Bike-Fahrerin verunfallt. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, fuhr die Frau kurz nach 16.20 Uhr auf der Eymattstrasse über die Kappelenbrücke. Kurz nach der Brücke wollte sie links in Richtung Campingplatz abbiegen. Beim Abbiegemanöver kam es offenbar zu einer Streifkollision mit einem Auto.

Die Velofahrerin, die auf dem Velo in einem Korb einen Hund mitführte, stürzte. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen, benötigte jedoch keine unmittelbare medizinische Versorgung. Der Hund rannte nach dem Unfall davon, konnte aber kurze Zeit später unverletzt aufgefunden werden.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die Lenkerin oder der Lenker des Autos, aber auch Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter +41 31 638 81 11 zu melden.

pd/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.