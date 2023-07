Velounfall in Bern – E-Bike-Fahrerin stürzt und verletzt sich schwer Am Samstagnachmittag ist eine Frau beim Kornhausplatz in Bern mit ihrem E-Bike verunfallt. Die Frau verletzte sich dabei schwer



.

Die Fahrerin eines Elektrovelos ist am Samstagnachmittag in Bern verunglückt. Ersten Erkenntnissen zufolge waren ein Mann und eine Frau hintereinander mit zwei Elektrovelos auf der Kornhausbrücke in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe des Kornhausplatzes stürzte die Frau aus noch ungeklärten Gründen.

Die Frau wurde schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch Dritte und die Einsatzkräfte brachte sie eine Ambulanz ins Spital, wie die Kantonspolizei mitteilte. Wegen den Unfallarbeiten kam es zu Behinderungen im Tram- und Busverkehr. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.



SDA/tag

Fehler gefunden?Jetzt melden.