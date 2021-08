Unfall in Unterseen – E-Bike-Fahrerin stürzt und verletzt sich schwer In der Nacht auf Sonntag ist eine Frau mit ihrem E-Bike gestürzt. Ein Helikopter flog die schwer Verletzte ins Spital.

In der Nacht auf Sonntag ist in Unterseen eine E-Bike-Fahrerin gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt, wie die Kantonspolizei mitteilt. Am Sonntag um halb Drei morgens erhielt die Polizei die Meldung, dass an der Scheidgasse in Unterseen eine Frau auf ihrem E-Bike stürzte und sich dabei schwer verletzte. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die 44-Jährige von Interlaken her auf der Scheidgasse. Auf Höhe der Verzweigung mit der Seestrasse stürzte sie dann aus noch zu klärenden Gründen.

Nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam wurde die Frau mit einem Helikopter der Air-Glaciers in kritischem Zustand ins Spital geflogen. Die Polizei hat Ermittlungen zu Ursache und Hergang des Unfalls aufgenommen.

pd/sog

