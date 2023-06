Goldswil bei Interlaken – E-Bike-Fahrerin nach Unfall verstorben Am Mittwoch hat sich eine E-Bike-Fahrerin bei einem Sturz in Goldswil schwer verletzt. Nun ist sie im Spital ihren Verletzungen erlegen. pkb

Bei einem Unfall an dieser Stelle (Verzweigung Haupt-/Brienzstrasse) in Goldswil bei Interlaken verletzte sich am Mittwoch eine E-Bikerin schwer. Foto: Google Street View

Am Mittwoch kurz vor 10.30 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern ein Verkehrsunfall bei der Verzweigung Hauptstrasse und Brienzstrasse in Goldswil bei Interlaken (Gmd. Ringgenberg) gemeldet. «Den aktuellen Erkenntnissen nach war eine E-Bike-Fahrerin auf der Hauptstrasse von Ringgenberg her in Richtung Interlaken unterwegs und beabsichtigte, rechts auf die Brienzstrasse abzubiegen, als sie aus noch

zu klärenden Gründen stürzte», teilte die Kapo am Donnerstag mit. Die Frau habe sich dabei schwer verletzt.

Ein Ambulanzteam betreute die Frau medizinisch vor Ort, ehe sie in kritischem Zustand mit einem Helikopter der Rega in ein Spital geflogen wurde. «Dort erlag sie kurz darauf ihren schweren Verletzungen», schrieb die Polizei weiter. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 72-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern.

Für die Landung des Helikopters und während der Unfallarbeiten musste der betreffende Strassenabschnitt für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Kantonspolizei hat unter der Leitung der regionalen

Staatsanwaltschaft Oberland Untersuchungen zum Unfall eingeleitet.

