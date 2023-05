Selbstunfall – E-Bike-Fahrer verletzt sich bei Sturz in Studen schwer In Studen ist am Mittwochabend ein 29-Jähriger mit seinem E-Bike schwer verunfallt. Er musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

In Studen wurde ein E-Bike-Fahrer bei einem Selbstunfall schwer verletzt (Archivbild). Foto: Manuel Lopez

Ein 29-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Mittwochabend in Studen gestürzt und verletzte sich schwer. Nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam wurde er mit einem Helikopter in ein Spital geflogen.

Wie die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte, handelte es sich um einen Selbstunfall. Der Mann sei von Studen herkommend auf einem Nebenpfad des Aegertenwaldes in Richtung Fussballplatz Aegerten unterwegs gewesen, als er aus noch zu klärenden Gründen stürzte.

sda/sih

